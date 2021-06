A proposta adequa os parâmetros adotados no Estado do Rio aos previstos na Lei Federal 14131/21, que ampliou o percentual de 35% para 40% - Reprodução/ Internet

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 14/06/2021 15:26 | Atualizado 14/06/2021 17:15

A Alerj vota nesta terça-feira, 15 de junho, em regime de urgência, o projeto de lei 4107/2021, que amplia a margem do empréstimo consignado dos servidores estaduais. A proposta adequa os parâmetros adotados no Estado do Rio aos previstos na Lei Federal 14131/21, que ampliou o percentual de 35% para 40% — a validade da medida é até 31 de dezembro deste ano.

De autoria do deputado Luiz Paulo Corrêa (Cidadania), o projeto será votado na segunda sessão extraordinária, que começará às 12h55. O texto chegou a ir ao plenário, mas recebeu emendas e saiu de pauta.

Antes de apresentar o projeto, o parlamentar enviou novo ofício à Secretaria da Casa Civil solicitando a adoção de medidas para a adequação das margens dos consignáveis, conforme o determinado na lei federal 14131/2021.

"Atendendo a inúmeros pedidos de servidores, aposentados e pensionistas, enviei novo ofício à Secretaria da Casa Civil, solicitando a adoção de medidas no sentido de promover a adequação da margem do empréstimo consignável e conforme o determinado pela Lei Federal 14131/202",afirmou Luiz Paulo.