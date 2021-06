Prefeitura do Rio mantém o pagamento da antecipação da primeira parcela do abono para julho - Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 14/06/2021 11:15 | Atualizado 14/06/2021 11:40

O pagamento do 13º salário de 2021 será antecipado para o funcionalismo municipal do Rio de Janeiro e também para os servidores estaduais. No início do ano, a prefeitura carioca anunciou o depósito da primeira parcela do abono em julho - e, hoje, confirmou mais uma vez essa previsão.

O crédito alcançará cerca de 200 mil funcionários ativos, aposentados e pensionistas e será feito junto com a folha salarial de junho, ou seja, cairá na conta em 7 de julho (quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado).

O Governo do Estado, por sua vez, anunciou nesta segunda-feira que a primeira parte do 13º será depositada na conta dos cerca de 460 mil servidores da ativa, inativos e pensionistas em 30 de junho. O valor líquido da folha será de R$ 1,6 bilhão.



Na prefeitura, o pagamento da segunda cota será realizado em dezembro. No estado, o martelo não foi batido ainda, mas, até o momento, a expectativa é que a última parte do 13º salário também seja quitada no final do ano.