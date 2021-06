Abatimentos feitos pelas concessionárias são o alvo dos trabalhos da comissão - Divulgação/Stéferson Faria

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 14/06/2021 05:40

A Secretaria Estadual de Fazenda e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) assinam às 10h de hoje, na Assembleia Legislativa (Alerj), um acordo de cooperação técnica que ajudará o governo do Rio a fiscalizar os abatimentos feitos pelas empresas nos repasses das participações especiais — uma das principais receitas do Rioprevidência para o pagamento das aposentadorias e pensões. A medida também poderá resultar em aumento de arrecadação.

O governador Cláudio Castro e o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), estarão no evento. A assinatura do convênio atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e será realizada no plenário do Palácio Tiradentes. Essa também foi uma das medidas defendidas pela CPI instalada na Casa para apurar a queda nessa arrecadação. Inclusive, os membros da comissão participarão do encontro.

"O acordo vai permitir que a Fazenda fiscalize, em parceria com a ANP ou não, todas as deduções feitas pelas concessionárias. Possibilitará fiscalizar os abatimentos. A Sefaz não tinha acesso aos dados, por isso não conseguia fiscalizar", declarou o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo (Cidadania).

Segundo o parlamentar, o convênio pode resultar em aumento de receita no Estado do Rio no futuro, além da recuperação de eventuais perdas que ocorreram no passado: "Com essa fiscalização espera-se um aumento expressivo da arrecadação das participações especiais. E que se possa voltar a um passado de 10 anos para verificar o que foi perdido", disse ele, lembrando que, no caso dos royalties, o percentual é fixo — por isso, a fiscalização tem como foco a participação especial.