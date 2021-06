Waldeck Carneiro tomou a iniciativa de organizar a frente parlamentar, sugerida por servidores - Imagem Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/06/2021 05:25

Com o avanço da reforma administrativa (PEC 32) na Câmara Federal — que modifica as regras do funcionalismo de todo o país —, o Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado (Fosperj) articulou a criação de uma Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público no Rio, que reunirá deputados estaduais e federais fluminenses, além de vereadores.

Com a sugestão, Waldeck Carneiro (PT), deputado na Alerj, tomou a iniciativa de criar o bloco — que será lançado na próxima segunda, às 18h.

"A PEC é uma ameaça ao funcionamento do Estado brasileiro. Afinal, sem servidoras e servidores valorizados, as políticas que implementam aqueles serviços públicos se enfraquecem; os serviços públicos que garantem direitos, em várias áreas, se apequenam. Enfim, os direitos, inclusive os direitos fundamentais, não se materializam na vida das pessoas", disse Waldeck. "Quero ressaltar a luta do Fosperj: é uma grande inspiração para a criação dessa frente", acrescentou.



O Fosperj declarou, em nota, que vai estabelecer contato com parlamentares "para cair a ideia de que a reforma administrativa no estado é a única saída que o Rio de Janeiro tem".