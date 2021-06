Alerj derrubou, nesta quinta-feira, veto do Executivo ao PL que prevê a medida - Julia Passos/ Divulgação Alerj

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:55

Candidatos afastados do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros, em 2002, deverão ser convocados para reassumir suas funções. A Assembleia Legislativa do Rio derrubou, nesta quinta-feira, o veto do governador Cláudio Castro (PL) ao projeto de lei 3154/2020, que pede a reassunção imediata dos aprovados.

De autoria do deputado Renato Zaca (PRTB), a medida será enviada novamente para o Executivo e, caso não seja publicada em até 48 horas, será promulgada pelo presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), e publicada no Diário Oficial do Legislativo.

Em reunião de acordo sobre a pauta de vetos, o líder do governo, Márcio Pacheco (PSC), se comprometeu a corrigir essa questão.

“Alguns bombeiros foram colocados no mesmo problema de fraudes que tiveram à época, mas já falei com a PGE e o comandante. Vamos tratar caso a caso e convocar aqueles que provarem o direito”, afirmou Pacheco.

O projeto, que ganhou a coautoria de outros 14 deputados, prevê que o governo tome as providências administrativas necessárias para agilizar a reassunção dos candidatos, cujos nomes já foram publicados em boletins internos da corporação e os processos estão em andamento desde então.

"A derrubada desse veto e reassunção desses candidatos à corporação vai corrigir uma injustiça que se arrasta há 19 anos. Há uma carência de soldados no Corpo de Bombeiros, e não é razoável que homens e mulheres aprovados no concurso, que cumprem os requisitos, continuem afastados de suas funções", defendeu Renato Zaca.

“São pessoas que investiram e apostaram em um concurso. O projeto vai reparar os danos, e peço que o comandante faça um plano de trabalho o quanto antes para colocar esses homens e mulheres para dentro e para reforçar o atendimento à população”, acrescentou Rosenverg Reis, um dos que assinam a coautoria do projeto.