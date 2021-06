Texto foi aprovado em maio na Alerj - Foto: Divulgação / Julia Passos

Texto foi aprovado em maio na AlerjFoto: Divulgação / Julia Passos

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:02

O governador Cláudio Castro vetou integralmente o projeto de lei que institui o cadastro único de servidores públicos estaduais, de todos os Poderes, contagiados pelo novo coronavírus. Na justificativa do veto, que saiu no Diário Oficial desta quarta-feira, ele argumentou que, se sancionada, a medida "caracterizaria indevida ingerência por parte do Poder Legislativo na esfera de atuação do Poder Executivo".

Segundo Castro, dessa forma, a lei "afrontaria o princípio constitucional da separação dos Poderes, consagrado no Art. 2º da Constituição Federal": "Por estes fundamentos, não tive outra opção senão apor veto total ao projeto encaminhado à deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa".

Também assinam o projeto de lei as deputadas Lucinha(PSDB), Mônica Francisco (Psol), Martha Rocha (PDT) e mais outros oito parlamentares.