Atualmente, há mais de 70 mil aposentados na Prefeitura do RioDaniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 07/06/2021 06:00

Suspensa desde março de 2020 em razão da pandemia da covid-19, a prova de vida exigida aos 71.253 aposentados e 15.964 pensionistas do Município do Rio de Janeiro não tem previsão de ser retomada. O procedimento é feito de forma presencial nas agências do Banco Santander — responsável por rodar a folha de pagamentos do funcionalismo carioca. Por isso, até o momento, não foi estipulada uma nova data para que a atualização cadastral volte a ser cobrada.

Questionado, o Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio), autarquia responsável por administrar o fundo previdenciário dos servidores, informou à coluna que, quando houver retorno, a prova de vida ainda deverá ser presencial, "mas dentro de todos os cuidados necessários à proteção e prevenção de riscos à saúde".

Sobre a possibilidade de adotar a biometria facial ou outra forma de recadastramento — e se isso está em estudo —, a autarquia afirmou, por meio de nota, que "alternativas ao comparecimento presencial ainda terão de ser decididas considerando o melhor modelo".

A prova de vida é um dos mecanismos que o Previ-Rio coloca em prática há anos para o controle da folha de pagamentos a fim de evitar fraudes, sob pena de o inativo que não comparecer ficar sem depósito.

Antes da pandemia, todo ano o beneficiário tinha que ir a uma agência para atualizar seus dados cadastrais e, claro, comprovar estar vivo. O prazo era de acordo com o final da matrícula.

ESTADO RETOMA EM JULHO

Já o Estado do Rio planeja retomar o recadastramento de mais de 200 mil inativos em julho — começando pelos aposentados e pensionistas nascidos naquele mês e, assim, sucessivamente. A informação foi antecipada à coluna, em 24 de maio, pelo presidente do Rioprevidência, Sérgio Aureliano.