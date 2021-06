Aposentados e pensionistas, além de anistiados civis do Executivo federal, podem utilizar o serviço no aplicativo - Reprodução internet

Aposentados e pensionistas, além de anistiados civis do Executivo federal, podem utilizar o serviço no aplicativoReprodução internet

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 06:00

Com o SouGov.br, aplicativo lançado pelo Ministério da Economia exclusivamente para o funcionalismo federal , os aposentados e pensionistas da União, além de anistiados, podem fazer a prova de vida digital. Aqueles que têm a biometria (identificação digital) cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) iniciam o processo pelo SouGov.br, fazem a validação facial por meio do aplicativo Meu Gov.br e, depois, acompanham a situação da prova de vida pelo SouGov.br.