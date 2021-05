Max Verstappen venceu pela primeira vez em Mônaco AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/05/2021 14:33

Decepcionado num dia, feliz da vida no outro. Max Verstappen saiu bastante triste do treino de sábado ao não conseguir a pole position por causa de batida de Charles Leclerc quando fazia volta rápida. Neste domingo (23), viu o monegasco quebrar e ficar fora do grid, ganhou de ponta a ponta o GP de Mônaco, em Montecarlo, e assumiu a primeira colocação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, superando o inglês Lewis Hamilton, apenas o sétimo.

O novo líder recebeu a bandeirada da tenista Serena Williams e subiu para 105 pontos com a segunda vitória na temporada e 12ª na Fórmula 1. Hamilton aparece em segundo, com 101, e só teve a comemorar o ponto extra pela volta mais rápida. Num GP sem pilotos da Mercedes entre os melhores, completaram as primeiras posições Carlos Sainz, da Ferrari, pela primeira vez no pódio pela equipe, e Lando Norris, da McLaren.



A vitória da Red Bull, aliada ao quarto lugar de Sérgio Perez e o abandono de Valtteri Bottas, ainda levou a equipe ao topo do Mundial de Pilotos pela primeira vez desde 2014, superando a Mercedes, que viveu um domingo para se esquecer, por um ponto: 149 a 148.



Verstappen comemorou muito a conquista no tradicional GP de Mônaco. "Sempre quis ganhar esse GP, desde criança. Estar aqui hoje me deixa orgulhoso, aqui é muito especial", festejou o holandês. "Uma corrida maravilhosa, que sempre esteve sob controle. Foi muito bom."



Veja a classificação do GP de Mônaco:



1º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h38min56s620



2º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 8s968



3°) Lando Norris (GBR/McLaren), a 19s427



4º) Sergio Perez (MEX/Red Bull), a 20s490



5º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 52s591



6º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 53s596



7º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), a 68s231



8º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta



9º) Esteban Ocon (FRA/Alpine), a uma volta



10º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a uma volta



11º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a uma volta



12º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a uma volta



13º) Fernando Alonso (ESP/Alpine), a uma volta



14º) George Russell (GBR/Williams), a uma volta



15°) Nicholas Latifi (CAN/Williams), a uma volta



16º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphatTauri), a uma volta



17º) Nikita Mazepin (RUS/Haas), a três voltas



18º) Mick Schumacher (ALE/Haas), a três voltas



Não completaram a prova:



Charles Leclerc (MON/Ferrari).



Valtteri Bottas (FIN/Mercedes).