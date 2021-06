De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi feito um acionamento nesta sexta-feira às 8h51. A equipe realizou a retirada do corpo às 11h20 - Foto: Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi feito um acionamento nesta sexta-feira às 8h51. A equipe realizou a retirada do corpo às 11h20Foto: Divulgação

Publicado 04/06/2021 12:28 | Atualizado 04/06/2021 12:50

Rio - O corpo de um homem não identificado foi encontrado, nesta sexta-feira, às margens de um rio próximo a Avenida Cláudio Besserman Viana, no bairro Gardênia Azul, Zona Oeste da cidade. O Corpo de Bombeiros conseguiu realizar o resgate, mas foi surpreendido por um jacaré, que chegou a arrastar o cadáver para o fundo do rio e dificultou o trabalho dos agentes. A região é próxima à comunidade do Rio das Pedras.



De acordo com os militares, equipes foram acionada à Avenida Besserman Vianna nesta sexta-feira às 8h51. Um corpo estava boiando no local e os agentes o retiraram às 11h20. Os bombeiros seguiram para o Instituto Médico Legal (IML) e os peritos trabalham na identificação do homem e apuram o que causou sua morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e realizou perícia no local. Agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime.