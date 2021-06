Deputados entregarão documento em protesto à PEC 32 ao presidente da Câmara, Arthur Lira - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Deputados entregarão documento em protesto à PEC 32 ao presidente da Câmara, Arthur LiraPablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/06/2021 12:11 | Atualizado 09/06/2021 12:16

Participarão da reunião com o presidente da Câmara Israel Batista (PV-DF) — presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) —, Marcelo Freixo (Psol-RJ), Alice Portugal (PCdoB-BA) e Rogério Correia (PT-MG).

Publicidade

A proposta altera as regras do serviço público equiparando-as aos parâmetros estabelecidos na iniciativa privada. O texto extingue a garantia de estabilidade na administração pública para futuros funcionários - exceto para as carreiras de Estado - e cria cinco novos tipos de vínculos, acabando com o regime jurídico único.