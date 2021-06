Integrantes da comissão, presidida por Flavio Serafini, se reunirão a partir das 13h30 - Thiago Lontra

11/06/2021

A votação do relatório final da CPI do Rioprevidência, instalada na Assembleia Legislativa do Rio, acontece hoje a partir das 13h30. Presidida por Flavio Serafini (Psol), a comissão iniciou os trabalhos em 2019 para investigar as operações financeiras realizadas pela autarquia — responsável pelas aposentadorias e pensões do estado —, em especial, a chamada Delaware, concretizada em 2014.

As causas do desequilíbrio do fundo também foram apuradas. Além de ex-governadores e antigos gestores do órgão, a CPI ouviu o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e outras instituições, inclusive os bancos que participaram das transações.