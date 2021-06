Painel sobre a PEC 32 e audiências públicas - Reprodução

Publicado 14/06/2021 22:21

Vereadores, deputados estaduais e federais lançaram, nesta segunda-feira, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público no Rio de Janeiro. A reunião virtual foi comandada pelo deputado Waldeck Carneiro (PT) e contou ainda com representantes do funcionalismo para tratar da reforma administrativa (PEC 32), em tramitação na Câmara Federal. A proposta reformula as regras do serviço público de todo o país, tendo como uma de suas principais medidas o fim da estabilidade.

O objetivo da frente é reunir todos os parlamentares para organizar um painel de discussão sobre a reforma. Além disso, pautas locais, como o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado do Rio, serão discutidas.

"Vamos encaminhar propostas de audiências em conjunto com as Câmaras Municipais do Rio, de Niterói e São Gonçalo. Além disso, vamos realizar uma audiência com o secretário de Estado de Fazenda, da Casa Civil e junto com o governador Cláudio Castro, para tratar com o Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado (Fosperj), sobre o novo Regime de Recuperação Fiscal", afirmou Waldeck.

Diretora da Associação dos Docentes da Uerj (Asduerj), Renata Gama ressaltou a importância da instalação da Frente. "É fundamental a criação dessa Frente, e é muito importante trazer a pauta das universidades estaduais, pois é essencial que essas instituições sejam defendidas e tenham investimento. Em 2017, tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 71, que trata sobre o repasse dos duodécimos, mas não está sendo cumprida. Precisamos da atenção do governo para os funcionários que ficaram prejudicados sem seus salários", declarou.

Presente na reunião, José Carlos de Arruda, representante do Núcleo dos Aposentados e Pensionistas do Fosperj, defendeu a aplicação de políticas de investimento no Rio: "O novo Regime de Recuperação Fiscal tem pontos prejudiciais aos aposentados e pensionistas, porque nós precisamos de uma recomposição salarial imediata, além de termos que planejar uma recomposição para os próximos anos. Precisamos de políticas de investimento no Estado. Vamos preparar campanhas de esclarecimento para a população e para os nossos aposentados e pensionistas".

PARLAMENTARES

Os deputados federais Paulo Ramos (PDT-RJ) e Alessandro Molon (PSB-RJ) marcaram presença. Da Alerj, participaram do lançamento as deputadas Martha Rocha (PDT) e Enfermeira Rejane (PCdoB), além de Luiz Paulo (Cidadania), Carlos Minc (PSB), Eliomar Coelho e Flávio Serafini, ambos do Psol. Da Câmara Municipal do Rio, Reimont (PT).

Os vereadores de São Gonçalo Romário Regis (PCdoB) e Priscilla Canedo (PT) e os vereadores de Niterói Paulo Eduardo Gomes (PSol), Professor Tulio (PSol) e Jhonatan Anjos (PDT) também estiveram no encontro virtual.