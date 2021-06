Parque do Flamengo ganhará placa que homenageia a arquiteta Lota de Macedo Soares, uma das idealizadoras do projeto do Aterro - Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2021 16:31

O Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, celebrado no dia 28 de junho, será marcado no Rio pela inauguração das três primeiras placas do Patrimônio Cultural Carioca do Circuito da Diversidade. A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade.

As placas serão instaladas no Cabaret Casanova (Av. Mem de Sá, 25, Centro), palco de artistas como Madame Satã; Largo da Carioca (endereço do extinto jornal 'A Pátria'), em homenagem ao jornalista João do Rio, que morreu há 100 anos; e no Aterro do Flamengo (Parque do Flamengo, em frente à Rua Dois de Dezembro), homenageando a arquiteta Lota de Macedo Soares, uma das idealizadoras do projeto do Aterro. O local na Zona Sul receberá a cerimônia de lançamento, na segunda-feira (28), às 15h.

"A cidadania LGBTI+ é sempre invisibilizada. Nossos feitos, lutas, histórias precisam ser reconhecidos. Essa iniciativa é uma maneira de lembrar quem veio antes de nós, para que, conhecendo nosso passado, possamos construir um futuro de igualdade para todas as pessoas", analisa Carlos Tufvesson, coordenador executivo da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio.

Além do lançamento do Circuito, o Dia do Orgulho LGBTI+ também será celebrado em um seminário promovido pela OAB-RJ, em parceria com a Coordenadoria da Diversidade Sexual. Intitulado 'Stonewall carioca: avanços, resistências e história da cidadania LGBTI no Brasil a partir do Rio de Janeiro', o debate será transmitido pelo YouTube da OAB/RJ, a partir das 10h, e discutirá o reconhecimento dos direitos civis dos cidadãos LGBTI+ brasileiros nas últimas duas décadas, a partir do pioneirismo carioca na criação de legislações de combate à discriminação e na luta por direitos constitucionais.

Entre os participantes confirmados, estão Raquel Castro, presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, Rodrigo Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, e Henrique Rabello, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de gênero da OAB-RJ.

A agenda especial se encerra com uma sessão solene promovida pela Câmara dos Vereadores, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, a partir das 16h.



Comemorado há mais de 50 anos, o Dia do Orgulho LGBTI+ marca um dos episódios mais marcantes na luta dessa população por seus direitos: a Rebelião de Stonewall Inn, em Nova Iorque, em 1969. O estopim da revolta foi uma série de invasões a bares frequentados por pessoas LGBTI+. A data foi conquistada por meio de muita luta e insistência de personagens como as ativistas transexuais Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera.