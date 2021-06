Rua em que a troca de tiros aconteceu - Foto: Reprodução / Google Maps

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:48

Rio - Um homem morreu e um ficou ferido, nesta quinta-feira, após trocar tiros com policiais militares em Quintino, Zona Norte. Um suspeito, identificado como Arnaldo Leopoldino da Silva, foi preso. Um dos PMs que atuou na ocorrência ficou ferido no braço e foi levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte. O estado de saúde do subtenente Paulo Henrique é estável. A identidade do homem que morreu não foi divulgada pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) tentou abordar um carro suspeito de praticar roubos na região. Após trocar tiros com os suspeitos, houve uma colisão entre os veículos. Na ação, os policiais apreenderam uma pistola e uma granada.