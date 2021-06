Jr. Schall (Imperatriz), Thay Magalhães (Tuiuti), Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane (Tuiuti), e Manoel Francisco (Portela) vão estrear em suas escolas em 2022 - fotos: Luciano Belford

Jr. Schall (Imperatriz), Thay Magalhães (Tuiuti), Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane (Tuiuti), e Manoel Francisco (Portela) vão estrear em suas escolas em 2022fotos: Luciano Belford

Por Raphael Perucci

Publicado 21/06/2021 05:00

Eduardo Paes já sentenciou: "Vai ter carnaval!" Em recentes postagens nas redes sociais, o prefeito do Rio, fã declarado dos desfiles, não esconde seu otimismo quanto à realização do carnaval. O anúncio de que toda a população maior de 18 anos será vacinada até o fim de agosto cria um cenário ainda mais positivo.



O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, trabalha considerando as datas de fevereiro. "Assim como o prefeito acredito no carnaval em fevereiro. Não posso dizer que tenho certeza, porque seria demais, mas é bem provável. Com a vacinação vamos chegar lá. Temos uma grande dose de esperança de que o desfile aconteça", diz.

Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa Divulgação

Até o fim de junho Perlingeiro acredita que a Cidade do Samba já esteja totalmente desinterditada para que as escolas possam retomar seus trabalhos. Ele revela, ainda, que a assinatura do contrato com a Prefeitura deve acontecer nos próximos dias. "Já temos os enredos escolhidos e a ordem definida. Os sambas estão prontos só esperando as lives das disputas. Será o maior carnaval de todos os tempos", afirma o dirigente, que não pensa em adotar medidas restritivas no Sambódromo. "São 70 mil pessoas na Sapucaí. Não tem como conferir se cada uma foi vacinada".



Reduzir contingente de desfilantes e de público nas arquibancadas está descartado, segundo Perlingeiro, que assumiu a presidência da Liga no último mês de março. "Vamos fazer um carnaval inteiro. Não podemos começar a pensar que teremos somente metade do Sambódromo".



A Riotur também planeja o Carnaval 2022 tendo como norte as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. "Queremos fazer o maior carnaval de todos os tempos dando atenção a todos os detalhes para proporcionar uma festa sensacional. Conversei, e continuo conversando, com todas as pessoas que fazem essa festa ser incrível; e em breve - ainda em julho - anunciaremos o Caderno de Encargos dos blocos de rua de 2022. Posso adiantar também que estamos com um olhar atento para o carnaval da Estrada Intendente Magalhães, que será especialmente valorizado", afirma Daniela Maia, presidente da Riotur.



A presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio, Tania Vergara, porém, pede cautela. "Todo e qualquer evento de grande porte só pode ser pensado quando tivermos o controle da pandemia, com a maior parte da população vacinada. Antes disso, acho os planos precoces", ressalta. O médico Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologista, reforça que o desfile só pode ocorrer com "todos vacinados e baixa circulação viral".



Planos para a Cidade do Samba



A Cidade do Samba ganhará uma nova cara em breve. Além de pintura e reforma da tenda, o local, que contará com um destacamento do Corpo de Bombeiros, prometido pelo governador Cláudio Castro, receberá um centro gastronômico. "Vai ter sorveteria, cafeteria, sanduicheria, choperia, restaurante e happy our todos os dias, com música ao vivo das 18h às 20h. A Cidade do Samba voltará a ser um lugar bom para receber turistas e cariocas. Se Deus quiser, vamos começar as obras em breve", adianta Jorge Perlingeiro. O complexo na Gamboa também terá um novo auditório, onde serão realizadas as plenárias dos presidentes.



Após assinar o contrato com a Prefeitura, a Liesa espera fechar a transmissão com a TV Globo, o que vai gerar cerca de R$ 2 milhões para cada escola. A primeira cota deve sair no dia 15 de julho. Outra verba aguardada são os R$ 150 mil do edital da Secretaria Estadual de Cultura, para oito agremiações. As outras quatro irão receber a mesma quantia através da Lei Aldir Blanc.



O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, diz que os recursos são fundamentais. "Temos compromissos financeiros que precisam ser honrados. Há 15 meses não entra nada, por isso as escolas precisam de ajuda. Estamos otimistas para que o carnaval aconteça. Esperamos que tudo se resolva", completa o dirigente.



Novos contratados estão ansiosos



Com quase 40 anos de carreira nos palcos, o bailarino, professor de balé e ator Manoel Francisco fará sua estreia na Sapucaí como coreógrafo da Portela. "Minha ansiedade é muito grande. Vou entrar na Avenida tendo quase dois anos de casa. Quero poder fazer um trabalho lindo e que corresponda à expectativa dos portelenses, que me receberam tão bem".

Manoel Francisco, coreógrafo da Portela Luciano Belford/Agencia O Dia



Manoel ressalta que o momento ainda é de cautela, mas não esconde o desejo de poder iniciar as audições para escolher os integrantes da comissão. "Todos nós estamos cansados da quarentena, mas espero realmente que a realidade nos permita retomar nossas vidas logo, para que possamos fazer um grande carnaval. Como ainda falta bastante tempo para o desfile e a vacinação está andando, a chance de irmos para a Sapucaí é muito real. Eu confesso que não conto mais com essa possibilidade de não termos carnaval", revela.



A porta-bandeira Dandara Ventapane, ex-União da Ilha, agora defende a Paraíso do Tuiuti com um novo parceiro, o mestre-sala Raphael Rodrigues. Tudo isso motiva ainda mais a jovem. "Tenho muito otimismo. Minha torcida é grande para que todo mundo possa ser vacinado o quanto antes, para que a festa possa acontecer, mas com saúde. Além do lado cultural do carnaval, tem toda uma indústria por trás que precisa trabalhar", analisa Dandara, que recebeu a primeira dose da vacina na última quarta-feira (16). Ela espera retomar em breve os ensaios com Raphael. "Queremos buscar um entrosamento perfeito".

Dandara e Raphael foram o novo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Paraíso do Tuiuti Luciano Belford/Agencia O Dia



A apresentadora Thay Magalhães, nova rainha da Tuiuti, faz coro. "Estou bastante otimista. Eu sou uma pessoa muito positiva em todos os aspectos da minha vida. Quero sempre acreditar que o melhor irá acontecer para todos nós. O carnaval é fonte de renda para milhares de brasileiros, gera impacto econômico. Não é só a alegria que a festa nos proporciona, são famílias que dependem deste grande espetáculo para garantir o próprio sustento. A Tuiuti é uma escola família, vamos em busca do título", diz Thay.



A apresentadora Thay Magalhães, nova rainha da Tuiuti, faz coro. "Estou bastante otimista. Eu sou uma pessoa muito positiva em todos os aspectos da minha vida. Quero sempre acreditar que o melhor irá acontecer para todos nós. O carnaval é fonte de renda para milhares de brasileiros, gera impacto econômico. Não é só a alegria que a festa nos proporciona, são famílias que dependem deste grande espetáculo para garantir o próprio sustento. A Tuiuti é uma escola família, vamos em busca do título", diz Thay.

Ao falar sobre a sua preparação, ela conta que tem feito aulas de samba. "Estar à frente da bateria Super Som é uma responsabilidade muito grande. Iniciei uma dieta com acompanhamento nutricional e treino todos os dias com o meu personal não só para ter um corpo bacana, mas para ter resistência para passar pela Sapucaí. Também faço aula de samba para aprimorar a minha performance", detalha a rainha, que comanda o quadro 'Vem Com a Thay', no programa 'Talentos', da RedeTV!.

A apresentadora Thay Magalhães é a nova rainha de bateria do Tuiuti Luciano Belford/Agencia O Dia



Na Imperatriz, quatro novidades em relação ao desfile de 2020: a carnavalesca Rosa Magalhães, o diretor de carnaval Jr. Schall, o coreógrafo Renato Vieira e o intérprete Bruno Ribas, que cantará ao lado de Arthur Franco e Preto Jóia. Na Unidos da Tijuca, Phelipe Lemos e Denadir Garcia terão a missão de defender o pavilhão, e Jack Vasconcelos assumiu como carnavalesco.

Viradouro com protótipos finalizados



Atual campeã, a Viradouro já terminou a confecção dos protótipos das fantasias de todas as alas. Por causa da interdição dos barracões, o trabalho vem sendo realizado em um ateliê particular. Os carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira aguardam a reabertura da Cidade do Samba para o início da reprodução dos figurinos.



"Nós estamos trabalhando, com toda a cautela, para que tenha carnaval. Nosso enredo está linkado com esse momento de pandemia, pois vamos lembrar do carnaval de 1919, que veio logo após a gripe espanhola e foi o maior carnaval de todos os tempos", diz Tarcisio.

Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon, carnavalescos da Viradouro, vão tentar o bicampeonato Luciano Belford/Agencia O Dia



"A Viradouro vai mostrar como a vida normal faz falta. Além de falar de memória e resgatar uma época importante, o enredo reforça que precisamos dar continuidade às nossas vidas e tem uma mensagem positiva. Vai ser um carnaval muito especial", aposta Marcus Ferreira.



"A Viradouro vai mostrar como a vida normal faz falta. Além de falar de memória e resgatar uma época importante, o enredo reforça que precisamos dar continuidade às nossas vidas e tem uma mensagem positiva. Vai ser um carnaval muito especial", aposta Marcus Ferreira.

Campeão com a escola em 1997, o intérprete Dominguinhos do Estácio, que morreu no último dia 30, aos 79 anos, será homenageado num dos setores do desfile. Na próxima quinta-feira (24), quando completa 75 anos de fundação, a agremiação de Niterói fará uma live para apresentar seus 19 sambas concorrentes.

Jr. Schall, novo diretor de carnaval da Imperatriz, posa na Praça da Apoteose Luciano Belford/Agencia O Dia

Carnaval 2022 - Ordem dos desfiles do Grupo Especial e enredos





Domingo (27 de fevereiro de 2022)



1ª - Imperatriz

Enredo: Meninos, Eu Vivi... Onde canta o Sabiá, Onde Cantam

Dalva & Lamartine



2ª - Mangueira

Enredo: Angenor, José & Laurindo



3ª - Salgueiro

Enredo: Resistência



4ª - São Clemente

Enredo: Minha Vida É uma Peça



5ª - Viradouro

Enredo: Não Há Tristeza que Possa Suportar Tanta Alegria



6ª - Beija-Flor

Enredo: Empretecer o Pensamento É Ouvir a Voz da Beija-Flor





Segunda-feira (28 de fevereiro)



1ª - Paraíso do Tuiuti

Enredo: Ka ríba tí ÿe - Que Nossos Caminhos Se Abram



2ª - Portela

Enredo: Igi Osè Baobá



3ª - Mocidade Independente

Enredo: Batuque ao Caçador



4ª - Unidos da Tijuca

Enredo: Waranã, a Reexistência Vermelha



5ª - Grande Rio

Enredo: Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu



6ª - Vila Isabel

Enredo: Canta, Canta, Minha gente! A Vila É de Martinho