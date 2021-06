Eduardo Paes é vacinado contra a covid-19 - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 22/06/2021 17:49 | Atualizado 22/06/2021 17:57

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, descartou a realização de um Carnaval-teste na Marquês de Sapucaí em novembro deste ano, já que, segundo ele, é praticamente impossível fazer qualquer evento no Sambódromo ainda em 2021. A declaração de Paes aconteceu nesta terça-feira (22), durante a entrega de títulos de propriedades a moradores reassentados no Canal das Tachas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.



Paes esclareceu que a Cidade do Samba deve ser reaberta em breve e que a prefeitura está fechando um projeto com o carnavalesco Leandro Vieira para ajudar as escolas. Apesar de negar o evento-teste na Sapucaí em novembro, o prefeito do Rio confirmou a realização do Carnaval em 2022.



"A Cidade do Samba está caminhando nessa direção (ser reaberta). O que a gente tem é um projeto que a gente está fechando com o Leandro Vieira, mas é um projeto muito mais para ajudar as escolas, o pessoal do chão de fábrica da escola de samba. Mas, eu diria que é impossível fazer qualquer evento no Sambódromo esse ano, pelo menos, à princípio. Vamos ver com calma. Nós vamos ter Carnaval em 2022, vamos celebrar a vida e nos abraçar", declarou o prefeito.





A expectativa da prefeitura é que, com o calendário de vacinação contra a covid-19 seguindo como o esperado, o primeiro grande evento da cidade após a pandemia seja o Réveillon. Paes também reforçou que o evento-teste em Paquetá será apenas para moradores da Ilha, e que haverá fiscalização para impedir a entrada de turistas, mas não deu detalhes de como vai funcionar o esquema. A imunização contra o novo coronavírus já atingiu 96,3% da população local adulta

"A gente está caminhando para isso (Réveillon). A gente vai fazer o evento-teste em Paquetá, só para os moradores de Paquetá. Não se animem aqueles que imaginam que vão pegar a barca e vão para Paquetá, não vão poder. O único turista que vai para Paquetá nesse dia, sou eu. A gente ainda vai definir o que vai ser, uma coisa exclusiva para os moradores de Paquetá", ressaltou Paes.





Nesta terça-feira, a cidade de São Paulo não aplicou a primeira dose da vacina contra a covid-19 , por não receber remessas de imunizante suficientes do Governo do Estado, que atribui a falta de doses ao atraso nas entregas do Ministério da Saúde. Questionado se o Rio poderia ficar sem imunizantes, o prefeito disse que há possibilidade, mas que o município está em uma situação equilibrada.

"Não chegando vacina, pode. Mas, estamos em uma situação, eu diria, equilibrada. Agora, é importante que o Ministério da Saúde permaneça entregando as vacinas na plenitude. A gente consegue, se tiver vacina, fazer duas idades por dia. A gente faz dois dias (por idade), porque não tem o número de vacina suficiente. A gente faz a reserva da segunda dose e faz nosso planejamento, eu diria, conservador, a partir daquilo que anuncia o Ministério da Saúde como entregas do Plano Nacional de Imunização.”