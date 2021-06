Pamela Leal, grávida de sete meses, vacina nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 14:32

Rio - O calendário de vacinação contra a covid-19 está acelerando na maioria das cidades da Região Metropolitana. A imunização por faixa etária foi bastante antecipada na cidade do Rio, com a possibilidade de todas as pessoas com 18 anos ou mais serem imunizadas com a primeira dose até 31 de agosto. A partir desta segunda-feira (21) até a próxima sexta-feira (26), gestantes e puérperas sem comorbidades, com mais de 18 anos, também podem se vacinar na capital.

Segundo a a Secretaria Municipal Saúde (SMS), somente os imunizantes Coronavac e Pfizer serão aplicados nesse grupo, conforme disponibilidade nos postos. A Pâmela Leal, grávida de sete meses, tomou a primeira dose da vacina, nesta segunda-feira (21), no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, e disse estar aliviada.

"Estava muito ansiosa, mas graças a Deus deu tudo certo. Só esperar agora meu bebê chegar com saúde e com anticorpos. Estava um pouco apreensiva de não conseguir tomar, mas graças a Deus deu tempo. Eu acho que agora ele vai nascer com um pouquinho de anticorpos e vai nascer um pouco mais seguro, diante de tudo que a gente está vivendo", disse.

Para garantir as doses, gestantes e puérperas devem assinar o termo de consentimento disponível no site. A gestante Aérike Rodrigues, de 37 anos, também recebeu a primeira dose nesta segunda-feira e contou ao DIA que tomou o imunizante Coronavac.

"A espera foi tensa e com a expectativa lá em cima. Eu cheguei vir aqui, tentei em outros postos tomar, mas ficavam como habilidade, mas só com comorbidades, ‘aí’ eu tive que esperar a minha vez. Ansiosa. Hoje foi emocionante. Chorei. Tive que chorar. Dia 19 de julho eu vou tomar a segunda dose e depois esperar o bebê nascer saudável. Se Deus quiser, imunizado", disse emocionada Aérike, grávida de cinco meses.

Na apresentação do 24º Boletim Epidemiológico da Covid-19, na última sexta-feira (18), no Centro de Operações Rio (COR), o prefeito Eduardo Paes anunciou a antecipação do calendário de vacinação por faixa etária. Pelo cronograma anterior, esta etapa só terminaria no dia 21 de outubro. Além disso, a vacinação dos adolescentes, de 12 a 17 anos, será realizada entre os dias 1º e 15 de setembro.

"A primeira boa notícia é que vamos terminar a vacinação de todos os cariocas acima de 18 anos um mês e 21 dias antes do que tínhamos previsto. Nos meses de julho e agosto, tem a previsão da chegada de muitas vacinas, o que vai nos permitir acelerar quase um dia para cada idade", afirmou Paes, ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Ao todo, estão sendo disponibilizados 280 pontos de vacinação em toda a cidade, funcionando de segunda-feira a sábado. A lista desses pontos, seus horários de funcionamento, o calendário de vacinação e mais informações sobre grupos prioritários, documentos, estão disponíveis em no site e nas redes sociais da SMS.

Confira o calendário de vacinação no Rio:

- Segunda-feira (21): Mulheres de 49 anos; gestantes e puérperas a partir de 18 anos

- Terça-feira (22): Homens de 49 anos; gestantes e puérperas a partir de 18 anos

- Quarta-feira (23): Pessoas com 49 anos ou mais; repescagem para os profissionais de educação; gestantes e puérperas a partir de 18 anos

- Quinta-feira (24): Mulheres de 48 anos, gestantes e puérperas a partir de 18 anos

- Sexta-feira (25): Homens de 48 anos, gestantes e puérperas a partir de 18 anos

- Sábado (26): Pessoas com 48 anos ou mais; gestantes e puérperas a partir de 18 anos

- Segunda-feira (28): Mulheres de 47 anos

- Terça-feira (29): Homens de 47 anos

- Quarta-feira (30): Pessoas com 47 anos ou mais

Confira como está a vacinação contra a covid-19 em outras cidades da Região Metropolitana:

São Gonçalo

A prefeitura de São Gonçalo vacina, a partir desta segunda-feira, pessoas com mais de 43 anos, portuários, lactantes com bebês de até seis meses e puérperas sem comorbidades (todos com mais de 18 anos). Estarão disponíveis doze pontos de vacinação, quatro deles com drive thru, das 8h às 17h.

Na próxima semana, as idades continuarão caindo três a cada dois dias. Sendo assim, pessoas com mais de 40 anos poderão se vacinar a partir de quarta-feira (23) e com mais de 37 anos a partir de sexta-feira (25). A cidade também vacina a população em situação de rua.

Segundo a prefeitura, a vacina Coronavac está disponível apenas para a segunda dose e em dois lugares: Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, no Zé Garoto e Clínica Gonçalense do Mutondo. Podem se imunizar com a segunda dose da Astrazeneca pessoas que tomaram a vacina há mais de 12 semanas. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina aplicada no município. Os locais de vacinação recebem as pessoas que chegam até as 16h30, para que os mesmos sejam atendidos até 17h, nos dias de semana, e 11h30 aos sábados.

Também podem se vacinar com a primeira dose: trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais, veterinários, que precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo (empregatício ou de residência); grávidas sem comorbidades com autorização médica; estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde (todos acima dos 18 anos).

"Vale lembrar que só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com a Astrazeneca. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos", informou a prefeitura, em nota.

Calendário de vacinação em São Gonçalo:

– Segunda-feira (21) e terça-feira (22): pessoas com mais de 43 anos; portuários, grávidas, puérperas; lactantes com bebês de até seis meses, pessoas em situação de rua, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente – todos com mais de 18 anos.

– Quarta-feira (23) e quinta-feira (24): pessoas com mais de 40 anos; portuários, grávidas, puérperas; lactantes com bebês de até seis meses, pessoas em situação de rua, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente – todos com mais de 18 anos.

– Sexta-feira (25) e sábado (26): pessoas com mais de 37 anos; portuários, grávidas, puérperas; lactantes com bebês de até seis meses, pessoas em situação de rua, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente – todos com mais de 18 anos.

Nova Iguaçu

Segundo o calendário de vacinação contra a covid-19 de Nova Iguaçu, a partir desta segunda-feira (21), o município começa a imunizar mais uma faixa etária por dia. Mulheres serão vacinadas pela manhã e os homens à tarde. A repescagem para os demais grupos que perderam a data de vacinação da primeira dose acontece às quartas e sábados, respeitando o horário e o gênero.

Calendário de vacinação em Nova Iguaçu:

- Segunda-feira (21): Pessoas de 51 anos;

- Terça-feira (22): Pessoas de 50 anos;

- Quarta-feira (23): Repescagem de todos os grupos

- Quinta-feira (24): Pessoas de 49 anos;

- Sexta-feira (25): Pessoas de 48 anos;

- Sábado (26): Repescagem de todos os grupos

Horário: De segunda-feira a sexta-feira, mulheres das 8h30 às 13h e homens das 13h às 16h. Sábado, mulheres das 8h30 às 11h e homens das 11h às 14h.

"A segunda dose continuará sendo aplicada conforme agendamento de retorno, respeitando os horários e divisão de gênero", informou a prefeitura.

Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades se vacinam apenas com Pfizer ou Coronavac.

Confira os grupos prioritários em Nova Iguaçu:

- Gestantes (com indicação médica – laudo médico)

- Puérperas (mulheres no período de 45 dias pós-parto) acima de 18 anos;

- Pessoas entre 18 e 59 com comorbidades (necessário apresentar laudo médico com a doença enquadrada nos critérios de comorbidade definidos pelo Programa Nacional de Imunização – PNI) ou receita médica.

Local de vacinação:

Espaço Municipal da Terceira Idade de Nova Iguaçu (Esmuti), na Clínica da Família Odiceia de Moraes, Centro de Atendimento ao Deficiente (CAD), Drive Thru Centro Olímpico, Drive Thru Shopping Nova Iguaçu, Drive Thru Top Shopping e Drive Thru Detran.

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h30m às 16h. Sábado das 8h30 às 14h

A lista completa com os pertencentes aos grupos de vacinação, documentos que devem ser apresentados para a imunização, os endereços dos 24 pontos de vacinação contra a Covid-19 e o calendário de imunização está em: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario

Maricá

A Secretaria de Saúde de Maricá anunciou que mais um grupo de pessoas terá a vacinação reiniciada nesta segunda-feira. Além do retorno da imunização dos cidadãos sem comorbidades por idade, começando pelas mulheres de 59 ou mais, voltam a ser imunizadas também as gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades. Além delas, as lactantes foram incluídas no calendário. Estes grupos vão receber suas doses no Posto de Saúde Central.

Para esta semana está previsto ainda o início da vacinação dos motoristas do transporte público. Na terça-feira (22), os beneficiados serão os que atuam na Empresa Pública de Transportes (EPT), chegando aos profissionais da Viação Nossa Senhora do Amparo na quarta-feira (23), mesmo dia dos motoristas do transporte alternativo legalizado e do transporte escolar.

De acordo com a secretaria, outro grupo que começa a ser imunizado nos próximos dias será o de trabalhadores da limpeza urbana, a partir do dia 29. Os outros grupos considerados prioritários seguem recebendo sua imunização.

Nilópolis

O município de Nilópolis continua a vacinação contra a covid-19 com a AstraZeneca. Nesta terça-feira (22), imuniza homens de 55 anos sem comorbidades, gestantes e puérperas com doenças pré-existentes, trabalhadores da educação, população de rua, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

As pessoas com 18 anos ou mais com deficiência também continuam a ser vacinadas, assim como pessoas com síndrome de down ou autistas. Quem possui comorbidades, foi vacinado com AstraZeneca e perdeu a data agendada, pode ir até um dos quatro postos e se imunizar.

Para se vacinar, segundo a prefeitura de Nilópolis, é necessário levar um exame, laudo ou receita médica. Os moradores devem procurar os quatro postos que estão aplicando o imunizante. Todos devem levar a carteira de identidade com CPF ou cartão do SUS e um comprovante de residência, que é obrigatório.

Calendário de vacinação em Nilópolis:

Terça-feira (22) - Homens com 55 anos

Quarta-feira (23) - Repescagem para mulheres e homens com 55 anos ou mais

Quinta-feira (24) - Mulheres com 54 anos

Sexta-feira (25) - Homens com 54 anos

Sábado (26) - Repescagem para mulheres e homens com 54 anos ou mais

As grávidas e puérperas se vacinam entre os dias 21 e 26 de junho, grávidas e puérperas com comorbidade recebem a imunização com a Pfizer somente no posto Central.

Os trabalhadores de educação, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos podem se vacinar entre os 21 e 25 de junho, trabalhadores de educação e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão atendidos nos quatro postos.

Confira os endereços dos Postos de Saúde em Nilópolis:

Posto Central

Rua João Pessoa 1530 Centro. Tel.: 2691-2257

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Tel.: 2791-5770

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

R. José Couto Guimarães 1299, Paiol

Horário: De segunda-feira a sexta-feira, o atendimento é das 9h às 17h. No sábado, o funcionamento é das 8h às 12h.

Mesquita

O município de Mesquita vacina, nesta segunda-feira (21), as pessoas a partir de 49 anos com comprovante de residência do município.

“A intenção é chamar todos os mesquitenses que têm a partir de 18 anos entre o final de agosto e a primeira quinzena de setembro para a primeira dose da vacina. No entanto, o município depende da entrega de remessas em quantidade suficiente para isso. Em função desse planejamento, o calendário costuma ser definido diariamente. Para não prejudicar nenhum munícipe, há uma rotina de, diariamente, promover repescagem geral para todos os grupos que já foram convocados para receber a vacina”, informou a prefeitura.

Postos de vacinação em Mesquita:

– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 14h.

– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h ao meio-dia.

– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h ao meio-dia

Itaboraí

Na cidade de Itaboraí, as gestantes, puérperas (45 dias após o parto) e lactantes (até 12 meses) sem comorbidades podem garantir a primeira dose da vacina contra covid-19. Para receber o imunizante, é preciso ter mais de 18 anos e estar munida com os seguintes documentos: prescrição/autorização médica, documento de identificação com foto e comprovante de residência, além do CPF ou cartão do SUS.

A vacinação destes grupos prioritários serão realizadas, a partir desta terça-feira (22), em dois polos específicos: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, de 8h às 16h.

No último dia 12, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) antecipou o calendário do mês de junho para que novas faixas etárias sem comorbidades também pudessem ser vacinadas. O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, ressalta que a vacinação contra a doença segue em ritmo acelerado em Itaboraí, com o objetivo de imunizar a população o mais rápido possível.

"Queremos ampliar ainda mais o nosso calendário no mês de julho. Mas precisamos enfatizar que o planejamento será mantido enquanto durarem as doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde", explicou o superintendente.

Confira o calendário de vacinação em Itaboraí:

Segunda-feira (21) — população geral a partir de 53 anos

Terça-feira (22) — população geral a partir de 52 anos

Quarta-feira (23) — população geral a partir de 51 anos

Quinta-feira (24) — Feriado de São João Batista

Sexta-feira (25) — população geral a partir de 50 anos

Para a população em geral, o município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.