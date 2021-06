Gestantes e puérperas com comorbidades devem se vacinar apenas com Pfizer e Coronavac - Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 16:03

Rio - Gestantes e puérperas com comorbidades, a partir dos 18 anos, podem buscar as unidades de saúde do município do Rio para se vacinarem contra a covid-19, nesta terça (15) e quinta-feira (17). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), quem for receber a aplicação deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

A SMS informou que o grupo prioritário também deve apresentar laudo médico detalhado justificando a recomendação e avaliação da relação risco-benefício, além da assinatura do termo de esclarecimento disponível no link

Por orientação do Ministério da Saúde, gestantes e puérperas com comorbidades devem receber apenas as vacinas Pfizer ou CoronaVac, de acordo com a disponibilidade.