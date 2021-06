14ª DP (Leblon) - Divulgação

Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam três pessoas em flagrante e apreenderam um adolescente que integravam uma organização criminosa que furtava apartamentos na Zona Sul do Rio. A quadrilha é de São Paulo e foi abordada quando retornava para o estado paulista. Segundo os agentes, os criminosos furtavam dinheiro, joias, relógios de luxo e demais bens de valor das vítimas.

Após levantamento de informações e investigações, a equipe da 14ª DP apurou que os integrantes da organização estariam em um veículo retornando para São Paulo. Os policiais monitoraram os criminosos e derem início a operação. O automóvel foi identificado, abordado e os suspeitos presos.

A quadrilha estava com uma chave de fenda e um alicate de pressão, instrumentos utilizados para arrombar as portas dos apartamentos. Através de imagens de segurança, os investigadores também descobriram que os criminosos participaram de um furto em uma residência, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, no último dia 4.

Segundo a Polícia Civil, os integrantes da quadrilha foram encaminhados para o sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.