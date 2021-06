O policial militar e uma das vítimas foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação

O policial militar e uma das vítimas foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São GonçaloDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:22 | Atualizado 14/06/2021 15:26

Rio - Um homem ainda não identificado deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite deste domingo, ao ser atingido por uma bala perdida. Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para a unidade para verificar a ação. A vítima foi socorrida por familiares.

De acordo com a PM, o homem foi atingido no braço. Ele teria sido baleado enquanto lanchava com a família no bairro Jardim Catarina, também em São Gonçalo. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara).

