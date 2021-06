Polícia Militar lança programa Bairro Seguro. Na foto, o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, e o governador Cláudio Castro - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Polícia Militar lança programa Bairro Seguro. Na foto, o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, e o governador Cláudio CastroEstefan Radovicz / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 14/06/2021 14:37

Rio - O governador Cláudio Castro afirmou, em cerimônia no Quartel General da Polícia Militar, nesta segunda-feira (14), que as investigações contra as milícias do estado continuarão, apesar de a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, ter sido um "marco importante'', segundo ele. O criminoso mais procurado do estado foi capturado e morto em casa , em Paciência, durante operação da Polícia Civil no último sábado (12)."A gente trabalha a força-tarefa desde outubro. Já prendemos quase 700 milicianos, prejuízo de mais de R$ 1 bi. A investigação continua. Quem dera fosse só tirar uma cabeça. As investigações continuam e o trabalho continua firme. Mas foi um marco importante", afirmou Castro, durante cerimônia de lançamento do projeto Bairro Seguro, que prevê patrulhas da PM em áreas da Região Metropolitana, nos mesmos moldes do 'Segurança Presente'.