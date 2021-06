Lançamento ocorre no Dia Mundial do Doador de Sangue - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:34 | Atualizado 14/06/2021 14:38

Rio - Um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) demonstrou que apenas 29% dos doadores de sangue estão na faixa dos 18 aos 29 anos. Por conta disso, durante a campanha Junho Vermelho a entidade irá convocar pessoas nesta faixa etária para se tornarem doadores ativos e frequentes.

Segundo a chefe de hemoterapia do Inca, Iara Motta, a atuação do grupo mais jovem é importante pois que doadores habituais estão atingindo a faixa etária limite para realização do procedimento. "Precisamos que os mais novos entendam a importância da doação de sangue para o hospital, pois temos tido uma redução do

número de doadores. Os jovens podem ajudar! Ao experimentar realizar esse ato de solidariedade, temos a expectativa que venham a ser doadores frequentes futuramente", ressaltou.

Ainda segundo o levantamento divulgado pelo Inca, houve uma redução de 30% nos candidatos à doação entre janeiro e maio deste ano comparado com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. Inclusive, o instituto destaca que mesmo aqueles que já tiveram um caso leve de covid-19 podem doar sangue. Basta esperar trinta dias após o fim dos sintomas. Os que apresentaram sintomas mais graves, devem entrar em contato com o banco de sangue para uma avaliação antes de realizar a doação.

A diretora-geral do Inca, Ana Cristina Pinho, explica que é preciso manter um alto volume de doações, por conta dos diversos tipos de tratamentos oncológicos. "Os pacientes com câncer precisam constantemente de transfusões de sangue, até mesmo para cirurgias, por isso, necessitamos dessa mobilização de forma constante e com o maior número possível de doadores", conclui.

Podem doar pessoas que têm entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estejam em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar temporariamente, assim como as grávidas e as mulheres no pós-parto. É necessário apresentar documento com foto e os menores de 18 anos só

podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Serviço:

Endereço: Praça Cruz Vermelha, 23, 2º andar, Centro do Rio de Janeiro.

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30 e aos sábados das 8h às 12h.

Telefones: (21) 3207-1021 e (21) 3207-1580.