Delegados, secretário de Polícia e governador Cláudio Castro participaram de coletiva na Cidade da Polícia, sobre a captura e morte de Ecko - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Delegados, secretário de Polícia e governador Cláudio Castro participaram de coletiva na Cidade da Polícia, sobre a captura e morte de EckoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 12:51 | Atualizado 14/06/2021 13:21

fotogaleria Rio - A Polícia Civil do Rio acredita que o caderno apreendido na casa do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, possa ajudar no andamento das investigações da Força-Tarefa montada para desarticular os principais braços financeiros que eram mantidos pelo criminoso. De acordo com o delegado Willian Pena Júnior, diretor da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Ecko tinha mais de 100 fuzis emprestados em mais de 50 comunidades do Rio. Ele foi morto no último sábado na comunidade Três Pontes, em Paciência

Publicidade

Publicidade

Em entrevista à TV Record, o delegado explicou que as investigações contra a milícia continuam. O diretor da Draco disse que a polícia está investigando as imagens divulgadas nas redes sociais dando conta de que as áreas controladas por Ecko estariam sendo invadidas.

"Todas essas imagens estão sendo analisadas. Tudo é passado para o setor de inteligência. Precisamos analisar em qual localidade e data essas imagens foram feitas", explicou.

Publicidade

Publicidade

Nas anotações no caderno, a polícia identificou que o miliciano tinha em mãos um verdadeiro arsenal de guerra. A caderneta tem anotações de arrecadações do comércio, empréstimo de dinheiro e até compra de cestas básicas.



Publicidade

Ecko foi morto na manhã do último sábado ao reagir uma operação policial, montada exclusivamente para a sua captura. Ele era considerado o criminoso mais violento do Estado do Rio. Há quatro anos, após a morte de seu irmão, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, passou a controlar todas as áreas da milícia na Zona Oeste e estendeu território para a Baixada Fluminense.