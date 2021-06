Devido à pandemia, as programações do evento foram limitadas ao espaço virtual Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 20:41

Educação há mais de 10 anos, a Semana Mundial do Brincar foi realizada em palestras e de roda de conversa.

Presente no calendário escolar da Secretaria Municipal dehá mais de 10 anos, afoi realizada em São João de Meriti , entre os dias 25 e 30 deste mês, com o tema “Casinhas das Infâncias”, e contou com profissionais da Educação que participaram dee de roda de conversa.

No encontro virtual, diversos assuntos importantes destinados aos profissionais da Educação Infantil e aos gestores foram abordados pelos palestrantes. O objetivo foi levar a reflexão do campo educacional promovendo qualidade na Educação Infantil.



O evento realizado anualmente em grandes espaços públicos da cidade teve que ser modificado este ano. Devido à pandemia, as programações foram limitadas ao espaço virtual.