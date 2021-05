Vereador Ratinho Júnior questiona Câmara de São João de Meriti sobre aprovação de contas do atual prefeito Divulgação

contas do prefeito Dr. João Ferreira Neto no ano de 2020. As despesas e investimentos do chefe do executivo foram aprovadas por vereadores, apenas com a reprovação de Giovani Ratinho Júnior (PROS). Segundo ele, os demais estariam contrariando o Tribunal de Contas do Estado (TCE). O parlamentar chamou a atenção dos colegas durante sua votação em plenário.

“Os técnicos do TCE reprovaram as contas do prefeito Dr. João. Eu voto com o tribunal, pois não somos especialistas para contrariar um tribunal especializado” argumentou o vereador em sessão.

Documento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) encaminhado em fevereiro de 2021 Reprodução

Procurado pelo ODia, o parlamentar explicou que seu voto está relacionado a problemas que vem acontecendo na cidade, como a venda de terrenos para pagamentos de aposentados e pensionistas, o atraso dos servidores aposentados, aluguel de tendas em outro estado com dinheiro de combate a Covid-19 e denúncias de compra de máscaras superfaturadas.



Em discurso, o vereador citou nominalmente três vereadores que se elegeram na chapa em que seu pai, o deputado estadual Giovani Ratinho (Pros), concorreu ao cargo de prefeito na última eleição.



“Quero perguntar aos vereadores Dudu Padrinho (DC), Carlinhos Moutinho (DC) e o colega de partido João Nunes (Pros) se vão ficar ao lado do povo ou ao lado do prefeito enquanto os aposentados estão com meses de salários atrasados e pessoas morrem sem atendimento adequado no município?”, indagou Ratinho Júnior.



Mesmo com a crítica, Dr. João Ferreira Neto teve suas contas aprovadas pelo conselho fiscal.