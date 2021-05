De acordo com a pasta, os policiais vão patrulhar o município de Meriti durante 24h em três turnos Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 22:03

Proeis), isso porque, na última sexta-feira (21), a prefeitura assinou o convênio com o Governo do Estado e trabalha agora para concluir os trâmites burocráticos que antecedem o início do projeto.

Mais um reforço na segurança de São João de Meriti poderá beneficiar a população. O município está perto de receber o Programa Estadual de Integração na Segurança (), isso porque, na última sexta-feira (21), a prefeitura assinou o convênio com o Governo do Estado e trabalha agora para concluir os trâmites burocráticos que antecedem o início do projeto.

De acordo com a pasta, responsável pela implementação do programa, os policiais vão patrulhar o município durante 24h em três turnos, utilizando viaturas cedidas pela prefeitura, que também responderá por parte dos recursos que vai custear o pagamento dos policiais por meio de verbas para o Proeis.

A

Publicidade

inda segundo a Secretaria de Ordem Pública (Semop), o contrato possui vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado, entretanto, a data para o início ainda não está marcada. O patrulhamento já foi definido e ocorrerá nos bairros do Centro, Vilar dos Teles, Grande Rio, Jardim Meriti, Coelho da Rocha, São Mateus e Éden.



Como será o Proeis em Meriti?



O Programa Estadual de Integração na Segurança é voluntário e o agente que quiser trabalhar em seu horário de folga receberá uma remuneração extra, ampliando assim o patrulhamento nas ruas do município, sem alterar a rotina do 21º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança ostensiva na cidade.



Vale lembrar que São João de Meriti já recebeu o programa Segurança Presente em março de 2020 e, em breve, a parceria com o Proeis fortalecerá, em conjunto com o patrulhamento do 21º BPM e com o trabalho realizado pelos agentes da Secretaria de Ordem Pública, a segurança pública nas ruas.