Por Eric Macedo

Publicado 26/05/2021 21:29 | Atualizado 26/05/2021 21:30

A Vila Olímpica de São João de Meriti realizou na última sexta-feira (21) a primeira seletiva para a equipe de atletismo da cidade. De acordo com o secretário de, Dinho Meriti, o intuito é montar um time forte e preparado para as futuras competições. Jovens a partir de 12 anos foram avaliados por meio de testes físicos.

“Esses atletas estarão representando a cidade em competições futuras. Nunca houve uma iniciativa como essa aqui na nossa cidade, vamos começar a participar da maioria das competições que tiverem no Estado do Rio de Janeiro”, disse Dinho.



A Vila de Meriti conta com uma ampla estrutura com pista de atletismo, quadra de futsal, campo de futebol e sala de treinamento com tatame para artes marciais. Além disso, há uma equipe de saúde no local, que inclui um nutricionista, a ideia é prestar toda a assistência necessária aos atletas.



Ainda segundo o secretário, o pedido do prefeito Dr. João é que os atletas tenham acesso a uma estrutura que os permita ter o melhor desempenho, para que, no futuro, possam se destacar nas competições e irem até mesmo aos jogos olímpicos, não só os do atletismo, mas de todas as modalidades.

Se interessou pelo projeto e ama praticar esportes? este é seu momento. Visite a Vila Olímpica de São João de Meriti e procure pelos responsáveis da pasta para participar das atividades e dos times disponíveis.



A Vila Olímpica de São João de Meriti funciona das 7h30 às 21h30, na Rua Milton, s/n, no bairro Grande Rio, bem às margens da Rodovia Presidente Dutra.