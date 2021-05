Última dia da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal em Meriti no mês de Maio Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:59

Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos em Meriti no mês de Maio. A ação será promovida na Praça do DPO, no Jardim Metrópole, das 9h às 15h.



A Campanha tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a raiva, que pode também afetar o ser humano e por isso os cuidados devem ser redobrados. A população que for até os postos de vacinação vai precisar manter as medidas sanitárias contra o coronavírus, como comparecer obrigatoriamente de máscara, manter o distanciamento social, seguir as recomendações dos organizadores e ir apenas uma pessoa da família (exceto se for vacinar mais de um animal).

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, realiza, nesta quarta-feira (26), o último dia dapara cães e gatos em Meriti no mês de Maio. A ação será promovida na, no Jardim Metrópole, das 9h às 15h.A Campanha tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a raiva, que pode também afetar o ser humano e por isso os cuidados devem ser redobrados. A população que for até os postos de vacinação vai precisar manter as medidas sanitárias contra o coronavírus, como comparecer obrigatoriamente de máscara, manter o distanciamento social, seguir as recomendações dos organizadores e ir apenas uma pessoa da família (exceto se for vacinar mais de um animal).

A organização do evento também solicita ao meritiense que for ao local que leve um saquinho para retirar as fezes de seu animalzinho e, sendo necessário, leve seu pet com focinheira.



Campanha de Vacinação Antirrábica Animal em Meriti – 26 de maio



- Praça do DPO, bairro Jardim Metrópole

Horário: das 9h às 15h







