A Subsecretaria de Bem-estar Animal de Nova Friburgo (Ssubea), com ajuda de pessoas e empresas dedicadas à causa animal, criou o “Cãodomínio dos Amigos do Orelha”, um espaço especial, no pátio da Prefeitura de Nova Friburgo, com casinhas, cobertores, bebedouros e comedouros, que pode ser acessado por todos os cãezinhos comunitários.

O local recebeu esse nome em homenagem ao Orelha, um cãozinho de rua que gostava muito de ficar no pátio e que, com muito carinho e alegria, conquistou seu espaço e o amor dos funcionários. Ele morreu em fevereiro, devido a um acidente, mas sua história junto com os "aumigos" Lobinho e Lourão foi motivo de muitas conquistas, inclusive com a publicação de um memorando pra lá de especial, assinado pelo prefeito Johnny Maycon, através do qual foi garantida a livre circulação dos peludinhos no pátio da sede do Executivo.

“Orelha se foi, mas seus amigos continuam na luta diária pela vida, pois as ruas oferecem riscos e, com isso, perdas também. Orelha não desfrutou das casinhas, mas seus amiguinhos já estão tendo o privilégio de poder fazer isso”, publicou Luciana Pires, responsável pela Ssubea.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, no qual ela mostra como ficou o cãodomínio, Luciana destaca que a conquista foi possível graças a ajuda de muitas pessoas que lutam pela causa animal; de empresas responsáveis, que ajudam na alimentação e doaram as casinhas; funcionários da Prefeitura que dedicaram o tempo livre para produzir e pregar as plaquinhas: “É muito amor envolvido”, afirma.