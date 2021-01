Agora é lei!no #RJ. O decreto publicado na última semana é uma forma de evitar maus-tratos contra animais, principalmente cães da raça galgo, os mais usados neste tipo de atividade.Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, além de estarem sujeitos a inúmeras lesões, os animais, geralmente, são submetidos a diversos tipos de maus-tratos, como confinamento em recintos estreitos e uso de drogas estimulantes que podem levar à morte.O decreto deixa claro que a proibição vale para todo o tipo de corrida com cães, independentemente da raça do animal, havendo aposta ou não. Para denunciar, você pode entrar em contato com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelo 190, ou por meio da linha verde do Ibama, no 0800618080.Em Teresópolis, a gestão do Prefeito Vinicius Claussen instituiu a COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal). Vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o setor implementou a Política Municipal de Proteção e Bem-estar Animal e o Sistema Municipal de Proteção e Bem-estar Animal.São realizadas ações para verificação de denúncias de maus-tratos e abandono de animais e providência das medidas necessárias quando constata a veracidade da denúncia; promoção de campanhas ligadas ao assunto, como a campanha online para adoção dos animais resgatados de maus tratos e abandono no CTA (Centro de Triagem Animal) adoção de animais. Os interessados podem entrar em contato com o telefone 2742-7763 ou pelo e-mail [email protected] , para agendar uma visita e conhecer o animal pessoalmente.de animais podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria Geral da Prefeitura, 2742-8761, ou pelo aplicativo eOuve. Todas serão encaminhadas à COPBEA.