Por O Dia

Publicado 07/01/2021 18:08 | Atualizado 07/01/2021 18:28

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou um memorando nesta quarta-feira (06/01), assinado pelo prefeito Johnny Maycon e endereçado aos Guardas Civis, no qual garante acesso 24 horas aos cães de rua que vivem no entorno da sede do Executivo. Com o documento, os peludinhos, chamados no ofício de “cães da Prefeitura”, ganham livre circulação no pátio do Palácio Barão de Nova Friburgo e ainda é informado que serão providenciados abrigos e água sempre fresca e limpa para os três frequentadores assíduos do prédio, nomeados de Lobinho, Lourão e Orelha.



A determinação ganhou repercussão nesta quinta-feira (07/01) em uma comunidade do Facebook chamada “Catioro Reflexivo”, voltada para a causa animal e que divulga imagens e textos sobre a relação entre os humanos e seus pets, muitos deles elaborados como se tivessem sido escritos pelos próprios animais, inclusive cedendo autorização de uso de suas fotos em momentos divertidos e de reflexão.



A página oficial da comunidade tem mais de 5 milhões de curtidas. Atendendo a sugestão de um seguidor, foi publicada a foto do ofício com a legenda: “Baita atitude bacana do prefeito dessa cidade”. Até às 17h, a publicação já tinha recebido mais de 11 mil curtidas, 374 comentários e sido compartilhada por cerca de 800 pessoas.



Pessoas que conhecem os três doguinhos adotados pelo Executivo de Nova Friburgo compartilharam algumas informações sobre eles, uma delas foi a Luciana Pires, que em seu perfil pessoal contou uma história muito triste que aconteceu com os três cãezinhos no ano passado: “Em 2020 tivemos maus pedaços com esses anjinhos quando foram sequestrados daqui de Friburgo e desovados em Bom Jardim, numa estrada deserta, para morrerem”.

Carionhosamente chamados de Lobinho, Lourão e Orelha, os três doguinhos gostam de ficar no pátio da Prefeitura Reprodução Internet. Mas, felizmente, com empenho do Guarda Municipal Carlos Leandro Muniz, que sempre ajudou a cuidar dos peludinhos, os três foram encontrados: "Carlos Leandro Muniz, que sempre fez a sua parte ajudando a cuidar dos cães, os procurou em Bom Jardim por 16 horas em sua moto e os encontrou em dois dias alternados", contou Luciana.

Carlos Leandro conta que iniciou a busca e a campanha para encontrar os três peludinhos logo que o sequestro ocorreu. Ele dedicou seus dias de folga do serviço para procurar pelos animais na cidade vizinha de Bom Jardim, rodou com sua motocicleta por estradas de terra, abordou moradores e só parou quando conseguiu encontrá-los.

"O sentimento é de dever cumrpido, porque eu cuido dos cachorros, a gente pega amor, abraça e vem um ser desprezível, pega essas bichinhos indefesos, joga no município vizinho, onde eles passaram frio, fome. Eu achei eles mais magros, estavam cheios de carrapatos. A gente recebeu doações de empresários para cuidar. Ver as pessoas de fora abraçarem essa causa me deixou muito feliz. Eu procurei por dois dias incansavelmente e quando encontrei não tenho nem o que dizer, é mesmo amor por eles e pela causa animal", conta Carlos Leandro.



Luciana ainda traz uma bela reflexão sobre a questão dos cães abandonados, pedindo que todos respeitem os animais: “Gostaria que as pessoas entendessem que cães comunitários não nascem comunitários. Eles são abandonados por alguém cruel. E estes cães são unidos, carinhosos e se alimentam na Loja das Louças, em frente a prefeitura, e se sentem acolhidos no pátio da prefeitura onde são respeitados pelas pessoas”.