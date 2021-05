Uma pistola 9mm e um simulacro de pistola foram apreendidos Divulgação

Publicado 24/05/2021 21:57

baleados em ação do 21ºBPM após roubo de veículo na Rua Dardo, em Vilar dos Teles,

Dois suspeitos foramem ação doapós roubo de veículo na Rua Dardo, em Vilar dos Teles, São João de Meriti . Uma pistola 9mm e um simulacro de pistola foram apreendidos.

Segundo informações do Batalhão, agentes estavam em patrulhamento quando foram alertados via rádio operacional a respeito do ocorrido. Imediatamente, a equipe redobrou as buscas na região até que encontraram o referido veículo.



Na abordagem, os acusados desembarcaram do automóvel efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição, que revidou a injustiça agressão de forma proporcional. Dois indivíduos foram baleados e socorridos ao Hospital Municipal de Meriti.



A PM ressaltou que outros criminosos estavam no veículo, mas conseguiram fugir. Por fim, o fato foi encaminhado a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo.

