Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, promove na próxima semana a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. A imunização ocorre a partir da próxima segunda-feira, dia 17, sempre das 10h às 15h, e também conta com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal. Neste primeiro momento, o objetivo é imunizar o maior número possível de animais dos bairros próximos ao município de Belford Roxo, onde, no início da semana,



Segunda feira - 17/05: Campo do Rodo, no limite com Belford Roxo.

Terça-feira - 18/05: Praça Vanildo Cavalcanti, em frente a primeira Igreja Batista do Parque Fluminense.

Quarta-feira- 19/05: Praça do Galo



Doença cruel



Os primeiros sintomas da raiva animal são a paralisação parcial dos músculos da garganta. O animal deixa de beber água, baba e tem o chamado latido botonal (um grave e um agudo). Em estágios mais avançados da doença, o bicho apresenta falta de coordenação motora e alteração da visão e da audição, o que provoca irritabilidade e fúria.



A raiva pode ser transmitida por cães, gatos e morcegos, através do contato com a secreção infectada. O mais comum é o contágio por mordida de cão ou arranhão de gato.



