Em Meriti, 33 novos agentes de Ordem Urbana concluem formação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 22:03

Ordem Pública de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, entregou à população 33 novos agentes da Coordenadoria de Ordem Urbana. Todos concluíram formação na última semana e irão atuar no controle do comércio irregular e agir na inibição de pequenos delitos na cidade.

Na solenidade realizada na sede da pasta, o prefeito Dr. João Ferreira Neto disse aos agentes: "Desde o momento em que colocaram essa farda, vocês estão representando a cidade de São João de Meriti e o prefeito Dr. João. Que vocês a honrem e ajam de forma firme, mas respeitosa por onde passarem”.



Os representantes do 21º BPM, Major Diogo e o Capitão Wallace, também foram homenageados em agradecimento ao trabalho conjunto que a Ordem Pública desempenha com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em ações como a operação "Fiscalização pela Vida”, que visa fazer com que os decretos municipais de contenção a disseminação da covid-19 sejam cumpridos.



Ainda no evento, foi anunciada a entrada da cidade no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), que é uma medida que permite que os policiais militares possam trabalhar voluntariamente em seu horário de folga mediante gratificação. Ao abordar o assunto, Dr. João disse que o programa trará para Meriti “um grande benefício na segurança pública".

Por fim, o prefeito parabenizou o secretário Francisco D'Ambrósio: "Ele tem desempenhado um excelente trabalho. Quem ganha sempre é a população", completou.

