Todos os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário, onde estarão à disposição da Justiça - Ascom/PCERJ

Todos os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário, onde estarão à disposição da JustiçaAscom/PCERJ

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:07

Rio - Agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, neste domingo (13), nove homens pelo crime de receptação em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com os policiais civis, os suspeitos receptavam baterias estacionárias furtadas de operadoras telefônicas. Além disso, eles também criaram um grupo em um aplicativo de mensagens para comercialização do material.

Os criminosos foram presos no bairro Aliança Parque Ipiranga. Após três meses de trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes conseguiram identificar as ações do grupo. As investigações também apontaram que os presos organizaram um evento de disputa de som automotivo denominado 'Desafio Rio X Minas', onde as baterias eram vendidas.

Publicidade

Assim que foi descoberto, o evento foi imediatamente interditado e os receptadores presos em flagrante. Todos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde estarão à disposição da Justiça.