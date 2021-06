Foto: Divulgação/Polícia Militar. - Na ação foram apreendidos: 30 munições; R$ 331,00 reais em espécie e dois invólucros de cocaína.

Foto: Divulgação/Polícia Militar. Na ação foram apreendidos: 30 munições; R$ 331,00 reais em espécie e dois invólucros de cocaína.

Por Bertha Muniz

Publicado 13/06/2021 22:01 | Atualizado 13/06/2021 22:17

QUISSAMÃ - Três homens foram detidos em flagrante por tráfico de drogas, na noite deste sábado (12), no bairro Santa Catarina, em Quissamã, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pela equipe da 2ª Companhia da Polícia Militar (PM), após denúncias de que criminosos estavam vendendo entorpecentes próximo a um bar na Rua 4. Durante incursão à localidade, militares avistaram os suspeitos e após cerco, capturaram um homem identificado pelo vulgo “DG”.

Com ele foram apreendidos: 30 munições e R$ 331,00 reais em espécie. Outros dois homens foram detidos logo depois. De acordo com a PM, eles estavam com dois invólucros de cocaína e afirmaram que haviam acabado de comprar a droga das mãos de DG. Os envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde prestaram depoimento e apenas DG permaneceu preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.