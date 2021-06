Foto: Adilson dos Santos. - A cerimônia foi realizada pela prefeita Fátima Pacheco e o vice-prefeito Marcelo Batista.

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, inaugurou, no dia do aniversário de 32 anos de emancipação político-administrativa, comemorado neste sábado (12), a creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, situada no Sítio Quissamã. A cerimônia foi realizada pela prefeita Fátima Pacheco e o vice-prefeito Marcelo Batista.



A unidade escolar é a maior do município, com capacidade para receber 125 alunos com idades de zero a 2 anos e 11 meses e foi construída em parceria com o Ministério da Educação. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento foi realizado através de uma live nas redes sociais da Prefeitura.



"Agradeço a todos os servidores da Prefeitura que no dia a dia nos ajudam a consolidar sonhos. E como a Creche Júlia Pessanha de Souza foram muitos os esforços, noites apreensivas. Pegamos essa creche suspensa no governo Federal e tivemos que começar do zero. Fomos a Brasília, conversamos com deputados, superamos obstáculos. Hoje, estamos realizando esse sonho que é de construir e entregar para a cidade de Quissamã a maior creche da cidade com essa qualidade, padrão FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)", frisou a prefeita Fátima Pacheco, que homenageou os filhos de Júlia Pessanha de Souza, que batizou a nova unidade de ensino.

“Peço a Deus que abençoe os governantes, professores, os operários dessa obra para que possam ter um olhar dentro da arte de educar, pois só assim se conseguirá sucesso em outras áreas”, agradeceu Maria Angélica de Souza, filha de Júlia.



O vereador e professor Ailson Belarrmino ressaltou a trajetória de Júlia Pessanha da Conceição. "Dona Julinha foi um exemplo de mãe. Naquele tempo, quando a educação era para ricos, ela e seu esposo abriram mão de muitas coisas, fez muitos bordados, para garantir os estudos dos quatro filhos. São três professoras e um engenheiro. Dona Julinha é um exemplo para muitas das nossas mães, para que possam entender que o caminho realmente é a educação", disse o vereador.



Unidade com 1.300 m² de área construída



A nova creche tem 1.300 m² de área construída e possui o padrão do FNDE. A unidade conta com rampa de acessibilidade, oito salas de aula — dois Berçários I com banheiro integrado; 2 Berçários II com banheiro integrado; e 4 Maternais —, todas as salas com solário; recepção; secretaria; Sala da Gestão; Sala de professores; Sala Multifuncional; Lavanderia; Rouparia; banheiro de funcionários (masculino e feminino); banheiros de alunos (com banheiro adaptado para pessoas com deficiência ( masculino e feminino ); banheiro com acessibilidade para adultos (masculino e feminino); cozinha; lactário; dispensa; vestiário para funcionários, pátio coberto; parquinho e tanque de areia;



- Estamos inaugurando muito mais que um espaço, nós estamos inaugurando sonhos. Iniciaremos a trajetória de 125 vidas, onde cada pai, cada educador sonha junto. Família e escola caminham juntas para um único objetivo: o sucesso das nossas crianças. A Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza tem uma sede própria, estrutura adequada para desenvolver nossos alunos nos aspectos sociais, afetivos, cognitivos e motores – enfatizou a secretária municipal de Educação, Helena Lima



A inauguração da creche teve uma participação ilustre. Eloah Reis Pessanha, primeira aluna matriculada na Creche Júlia Pessanha de Souza, que representou todos os alunos da unidade. “A palavra de hoje é gratidão. Pelo governo da prefeita Fátima Pacheco que fez um espaço como esse para que nossos filhos possam estar enquanto a gente trabalha”, disse o pai de Eloah, Hugo Pessanha.



Participaram ainda da solenidade secretários municipais; o presidente da Câmara Municipal, Marcinho Pessanha; os vereadores Lopinho, Fábio Castro, Janderson Chagas, Rildo Barcelos, Simone Flores, Leone, Mazinho Batista e Cássio Reis. A deputada federal Soraya Santos enviou um vídeo parabenizando o município pelo aniversário e pela inauguração da creche. "Fico muito feliz em ver as conquistas de Quissamã a cada ano. A inauguração da creche é muito significativa, pois é essencial investir na formação da educação infantil", elogiou Soraya.