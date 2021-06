O caso foi registrado na 122ª Delegacia Policial (122ª DP). - Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/06/2021 19:24 | Atualizado 08/06/2021 19:26

CONCEIÇÃO DE MACABU - Uma mulher foi assaltada em plena luz do dia na tarde desta segunda-feira (7), na região Central de Conceição de Macabu. A vítima caminhava do trabalho para casa, que fica a poucos metros de distância. O crime ocorreu por volta do meio-dia.



A mulher foi abordada já na rua de casa, bem próximo ao imóvel, momento que o assalto foi anunciado. Segundo informações obtidas pela reportagem, o criminoso era um jovem e utilizava uma arma no momento do assalto. Um outro rapaz, que ficou mais afastado, também se envolveu no crime.

Ambos fugiram em uma bicicleta após levarem a bolsa da vítima, que esteve com a arma próximo a barriga.

A Polícia Militar (PM) informou que está realizando rondas no entorno do local do crime, a fim de localizar os autores da ação. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado na 122ª Delegacia Policial (122ª DP).