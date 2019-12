São Paulo - Aparecida Gonçalves Pedro, de 82 anos andava por volta das 21h da última segunda-feira em uma rua no bairro de Vila Nicácio, no centro de Franca, no interior de São Paulo, quando foi abordada por um jovem em uma bicicleta. O homem a assaltou, mas ela o perseguiu por uma quadra para recuperar os pertences.

Para conseguir pegar a bolsa, o homem da bicicleta empurrou a aposentada, que caiu de costas na calçada. Apesar dos ferimentos causados pela queda, a idosa conseguiu se levantar e correr atrás do ladrão.

Entretanto, apesar do esforço de Aparecida, o criminoso conseguiu fugir levando seus documentos, R$ 10 e o celular da vítima.

Ela foi socorrida por um casal que estava perto do local onde ocorreu o assalto. O crime já está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Franca. Até o momento, o suspeito ainda não foi identificado pelas autoridades.