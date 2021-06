A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, participou de uma visita técnica ao núcleo do projeto, instalado na cidade de Itaperuna. - Foto: Divulgação.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, participou de uma visita técnica ao núcleo do projeto, instalado na cidade de Itaperuna. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/06/2021 21:38 | Atualizado 07/06/2021 21:39

QUISSAMÃ - O planejamento é contínuo para movimentar e promover o esporte ainda mais em Quissamã, no Norte Fluminense. Na última semana, a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, participou de uma visita técnica ao núcleo do Projeto Passaporte Para a Vitória, instalado na cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.



O projeto, que será implantado em breve em Quissamã, é gerenciado pelo Instituto Léo Moura Sports e tem incentivo por meio de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Lima. Em Itaperuna, o Passaporte Para a Vitória tem sua estrutura montada no Itapuã Clube. Isis das Chagas esteve no local e se reuniu com o coordenador Nivaldo Godoi Ramos, que apresentou a dinâmica do projeto.

“Quissamã vai passar a contar com mais uma importante ferramenta de incentivo ao esporte para os nossos jovens. É notório que a prática esportiva traz bons resultados para a comunidade de uma forma geral”, avaliou Isis. Ainda durante a conversa com Godoi, as questões referentes ao protocolo de segurança para evitar a transmissão da Covid-19 receberam atenção especial.