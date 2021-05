O Centro de Referência de Síndromes Gripais de Conceição de Macabu funciona 24h por dia na lateral do Hospital Ana Moreira, no bairro Bocaina. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/05/2021 17:04

CONCEIÇÃO DE MACABU - Exames laboratoriais confirmaram casos das variantes do novo coronavírus P1, em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. A variante foi descoberta primeiro em Manaus. A prefeitura fez o anúncio por meio das redes sociais do município nesta quinta-feira (6).



Segundo a prefeitura, 11 amostras encaminhadas à Vigilância Epidemiológica do Estado do Rio deram positivo para P1. Desse total de infectados pela nova cepa, dois pacientes não resistiram e vieram a óbito, sendo uma idosa de 66 anos e um jovem de 37, que morreram em março, mês em que as análises foram feitas pelo Lacen de forma aleatória.



O município encontra-se em Bandeira Vermelha e registrou 125 novos casos da Covid-19, segundo dados da última semana epidemiológica. O Centro de Referência de Síndromes Gripais de Conceição de Macabu funciona na lateral do Hospital Ana Moreira, no bairro Bocaina. O atendimento é 24h.



Variantes da Covid-19



Os médicos detectaram a variante P1 pela primeira vez em 10 de janeiro em Manaus. Ela possui 17 mutações, três das quais estão na proteína spike. São provavelmente estas últimas que fazem com que o vírus possa penetrar mais facilmente nas células para então se multiplicar. A variante P2 foi identificada em março. Assim como a P1, também tem transmissão mais rápida.