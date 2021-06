Da direita pra esquerda, secretario de fazenda, Eliezer Cardozo, Prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, diretora da AgeRio, Tatiana Oliver, Bruno Bravo, superintendente da AgeRio Foto: Maurício Peçanha

Publicado 01/06/2021 17:26

Tanguá - A prefeitura de Tanguá firmou, nesta terça-feira (01/06), um convênio com a Agência Estadual de Fomento (AgeRio) com objetivo de oferecer uma linha de financiamento mais facilitada e juros baixos aos microempreendedores individuais e trabalhadores informais da cidade. A medida tem como objetivo mitigar os efeitos econômicos da pandemia e criar condições de estabilidade do pequeno negócio.

Pelo acordo, a AgeRio vai oferecer crédito de até R$ 21 mil, com juros fixos de 0,25% ao mês aos pequenos negócios. A previsão é que o recurso seja liberado em até duas semanas após análise de crédito e da necessidade do investimento. Segundo Tatiana Oliver, diretora de operações da AgeRio, as solicitações e cadastros podem ser feitos online, através do site da agência, evitando a necessidade do contato presencial.

"Nesse período de pandemia é uma forma do comércio se estruturar. O período de carência é, em geral, de até 12 meses e essa segurança acaba sendo um atrativo para o comércio se estruturar", disse Tatiana.

Durante o encontro, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, demonstrou sua preocupação com os efeitos da pandemia no comércio local e demonstrou seu interesse na parceria, ressaltando também outros projetos que já estão em planejamento na sua gestão.

"Estamos finalizando os últimos detalhes da implantação da moeda social, onde esperamos movimentar cerca R$100 milhões ano. Também estamos caminhando a passos largos na implantação do polo industrial. Tudo isso será importante para intensificarmos a geração de emprego e melhorarmos a renda dos tanguaenses", disse Rodrigo Medeiros.

Estiveram presentes no encontro o secretário municipal de Fazenda, Eliezer Cardozo, a presidente da Câmara de Tanguá, Aline Pereira, o vereador Muller Souza, além de outros servidores municipais.