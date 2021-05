Coordenador do projeto fala sobre os pacientes: "Eles são capazes de desenvolver diferentes potencialidades". Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 14:06

Tanguá - A partir de agora, pacientes que fazem acompanhamento na área de saúde mental do município de Tanguá, terão uma importante ferramenta para ajudá-los no tratamento. Isso acontece porque a coordenação de saúde mental, em parceria com a Escola de Qualificação Profissional Padre Cláudio Borgois, irá destinar parte das vagas dos cursos profissionalizantes aos pacientes.



Além disso, sempre que necessário, as aulas serão acompanhadas de um profissional da área saúde mental, garantindo aos alunos e professores mais conforto e segurança na hora de estudar.



Segundo o coordenador de Saúde Mental do Município, Uállafe de Oliveira, essa parceria será importante para dar mais protagonismo aos pacientes e mostrar que eles são capazes de desenvolver diferentes potencialidades.



“A falta de informação muitas vezes reforça o estigma de que o paciente em saúde mental é um ser perigoso. É justamente o convívio em sociedade, possibilitando e ajudando-os em novas descobertas que potencializamos seu desenvolvimento. Por esse motivo, buscamos a parceria com a Escola de Qualificação”, disse Uállafe.

A Escola de Qualificação Profissional Padre Cláudio Borgois de Tanguá foi reativada esse ano e, desde então, já foram ofertados cursos de atendente de farmácia, porteiro, libras e estética facial.



O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 8h às 17h e para mais informações é só entrar em contato pelo número de WhatsApp (21) 98245-2667