Prefeitura de Tanguá criou passo a passo para acesso do Diário Oficial Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 12:14

Tanguá - A Prefeitura Municipal de Tanguá criou uma forma rápida e segura do cidadão ter acesso as informações disponíveis para a consulta no Diário Oficial.

Foi criado um passo a passo para que todos possam acompanhar os atos oficiais do município, gerando uma transparência na governabilidade, deixando democratizada cada vez mais a informação.

Confira as instruções nos cards disponíveis no link do site da Prefeitura:

https://tangua.rj.gov.br/home/index.php/2021/05/21/saiba-como-acessar-o-diario-oficial/

