Por O Dia

Publicado 24/05/2021 13:32 | Atualizado 24/05/2021 13:32

Tanguá - A Guarda Civil Municipal de Tanguá está promovendo a orientação e a distribuição de materiais informativos aos motoristas. As ações vêm sendo realizadas nos postos de gasolina no município e é uma continuidade do MAIO AMARELO com o tema “NÓS SOMOS O TRÂNSITO”.

A intenção é colocar em pauta a segurança viária e mobilizar a sociedade para refletir sobre as normas de segurança e todas as questões que envolvem um trânsito seguro.

Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal, Weslei Lopes, movimentos como o Maio Amarelo são importantes para a conscientização e para a redução de acidentes de trânsito.

“A principal proposta deste movimento é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos e para o constante risco a que todos estão submetidos diariamente nas ruas”, ressalta Weslei.

Ainda segundo ele, apesar do isolamento social, os acidentes continuam a ocorrer.

“Por isso, usaremos as redes sociais para dar visibilidade a esse movimento e promover de forma inovadora essa conscientização, tendo como foco os serviços que não podem parar”, explica o comandante.