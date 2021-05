SAMU de Tanguá recebe treinamento para combate a incêndio Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:02

Tanguá - No último final de semana, a equipe do SAMU do nosso município recebeu um treinamento de combate a incêndios.

Uma equipe bem preparada pode fazer toda a diferença em caso de emergências, por isso o treinamento sobre prevenção e combate a incêndios é essencial.



Os agentes colocaram as "mãos na massa" e enfrentaram simulações de situações reais de incêncio e de como administrar as reações no meio das chamas, focando em escapar do incêndio e ao mesmo tempo se preparar para apagar o fogo evitando acidentes e tragédias.

O treinamento foi ministrado por especialistas em combate a chamas e o curso colabora diretamente para a prevenção de acidentes e garante que os socorristas possam adotar uma postura mais segura em situações desta natureza.



Nunca se sabe quando um problema como este pode acontecer, então é fundamental que todos estejam preparados e prontos para agir.