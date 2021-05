Prefeitura de Tanguá vai economizar com Diário Oficial Eletrônico Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 08:59 | Atualizado 25/05/2021 09:00

Tanguá - Transparência, agilidade e economia. Estes são apenas alguns dos motivos que levaram a Prefeitura de Tanguá a lançar o Diário Oficial Eletrônico do município.

Com a inovação, os atos oficiais do município, como decretos, comunicados, editais, entre outras divulgações já estão sendo publicados diariamente, podendo ser consultadas livremente pela população. A iniciativa deve economicidade aos cofres públicos.

A estimativa é de que haja uma redução anual de cerca de R$ 508 mil em custos, considerando os gastos dos anos anteriores.

Em quatro anos, mais de dois milhões de reais poderão ser investidos em outras áreas da administração tanguaense.

A novidade traz muitas vantagens à população, que poderá acessar com mais facilidade os atos oficiais e acompanhar as ações do poder público municipal, já que o novo formato permite a visualização em qualquer dispositivo com internet como notebooks, tabletes e smartphones, além da preservação do meio ambiente, evitando o uso de papel, contribuindo com a sustentabilidade.

“Atualmente vivemos em um mundo quase que completamente digital e a prefeitura de Tanguá não poderia deixar de seguir nesta linha. Evoluímos para poder acompanhar os novos tempos e principalmente para gerar economia para o nosso município’, disse o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros.

O Diário Oficial busca manter o cidadão cada vez mais informado sobre o que acontece no município.

A partir de agora, todas as edições estarão disponibilizadas e arquivadas no site oficial da Prefeitura. O jornal é publicado de segunda a sexta-feira e o endereço eletrônico é: tangua.rj.gov.br, no link portal da transparência. Após, bastar informar o exercício de 2021 e seguir pelos menus contas públicas, demais publicações e, por fim, selecionar “Diário Oficial”.