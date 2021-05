Guarda Municipal de Tanguá participa de treinamento para Proteção de Autoridades Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:19 | Atualizado 24/05/2021 12:19

Tanguá - Nos dias 18 e 19 de maio, aconteceu o treinamento de agentes da Guarda Civil Municipal de Tanguá, junto ao Grupamento de Apoio Operacional da Guarda Municipal de Macaé, foi o curso de Proteção de Autoridades.

O curso está inserido no cronograma do Planejamento Estratégico da Guarda Civil Municipal de Tanguá, cujo objetivo é dotar e aprimorar a capacidade operacional e cognitiva do efetivo da Guarda Civil Municipal, além de estreitar a capacidade operacional com outras instituições de segurança pública das esferas Federal e Estadual.

Publicidade

Para o comandante da GCM de Tanguá, Wesley Lopes, a ação foi de grande valia para os profissionais da corporação.

“Treinamentos como esse são fundamentais. É uma grande oportunidade para que possamos aprimorar nossas técnicas e aprender novos métodos e, com isso, termos uma equipe sempre apta a dar apoio em qualquer situação”, disse.