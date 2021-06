Por O Dia

Publicado 31/05/2021 18:23

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, deu início ao PROCESSO SELETIVO para a contratação de funcionários para atuar junto à pasta.As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do email [email protected] As informações sobre as vagas disponíveis e o formulário de inscrição se encontram nos documentos disponibilizados em PDF no link abaixo: